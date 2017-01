CERN-marter nieuwste aanwinst Natuurhistorisch Museum

De expositie Dode dieren met een verhaal in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft er weer een aanwinst bij: de CERN-marter. De steenmarter was de aanleiding dat de deeltjesversneller van onderzoekscentrum CERN in Genève in november een dag stillag.

Het roofdier moest dat met de dood bekopen, het werd geëlektrocuteerd. De deeltjesversneller is al vaker stilgelegd door toedoen van een dier: in april knaagde een andere steenmarter de bekabeling door bij een transformator.

De deeltjesversneller, een 27 kilometer lange tunnel, kon toen een week niet worden gebruikt. Het Natuurhistorisch Museum had het liefst dat dier willen hebben, maar het kadaver was al vernietigd.

Frühstückvleermuis

De steenmarter is het tweede beest van over de grens in de tentoonstelling. De zogenoemde Frühstückvleermuis uit Duitsland werd vier jaar geleden in de collectie opgenomen. De vleermuis werd gevonden in een doos ontbijtgranen, wat tot veel media-aandacht leidde.

Andere dieren in de collectie zijn de Dominomus, de Tweede Kamermuis en de Verslikvis.