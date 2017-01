ADO Den Haag uit de financiële problemen

ADO Den Haag is voor dit seizoen uit de financiële zorgen. De eredivisionist heeft van de Chinese eigenaar United Vansen de toegezegde 2,5 miljoen euro ontvangen. Vorige week werd al een half miljoen overgemaakt, deze week volgde de rest.

Algemeen directeur Mattijs Manders toonde zich in een persbericht opgelucht dat het bedrijf van Wang Hui zijn verplichtingen is nagekomen. "We gaan nu de toekomst van ADO Den Haag bespreken." Manders liet doorschemeren dat hij een deel van de financiële injectie misschien kan gebruiken in de transferperiode, die volgende week wordt gesloten.

De voorzitter van de raad van commissarissen, Ben Knüppe, is iets voorzichtiger. "Hoewel het geld binnen is, moet er nog veel werk verricht worden voordat alle problemen bij ADO Den Haag echt voorbij zijn."

Petrovic is blij

Op het veld werd het nieuws met blijdschap ontvangen door trainer Zjelko Petrovic. "Dit is geweldig nieuws voor de club. Het geefr rust dat ze elkaar weer gevonden hebben en dat het traject op een normale manier wordt voortgezet."

Ook Petrovic hoopt dat een deel van het ontvangen geld kan worden gebruikt voor versterkingen. "Iedereen weet dat we een spits en een middenvelder nodig hebben."