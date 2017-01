PvdA gaf voor debat-Van der Steur geen garantie goede afloop

PvdA-minister Asscher begrijpt goed dat Ard van der Steur de conclusie heeft getrokken dat hij beter kon opstappen. Op de vraag of het ook goed had kunnen aflopen voor de VVD-minister, zegt hij: "Dat waag ik te betwijfelen".

Asscher zegt dat hij voor het debat overleg heeft gehad met de VVD. Hij heeft toen duidelijk gemaakt dat de Tweede Kamerfractie van zijn partij vrij was om een oordeel te vormen over de antwoorden van Van der Steur.

Netjes gedaan

Hij maakte alvast duidelijk dat de PvdA Van der Steur in het debat nog een faire kans zou geven. Maar hij voegde eraan toe dat hij geen garantie kon geven voor een goede afloop.

Van der Steur maakte gisteren in het zoveelste debat over de bonnetjesaffaire bekend dat hij vertrok, omdat hij onvoldoende steun had in de Tweede Kamer. Ook de PvdA-fractie had veel vragen over zijn integriteit.

Premier Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie dat hij begrijpt dat de PvdA vooraf geen garanties wilde geven. "De PvdA treft wat mij betreft nul blaam. Ze hebben het heel netjes gedaan."

Indisch eten

Rutte zegt dat hij gisteren nog met Van der Steur om de tafel heeft gezeten, "met Indisch eten in het midden". Hij zegt dat het aftreden volledig diens eigen beslissing was. "Dat besluit komt nul-komma-nul van mij", aldus de premier.

Zijn conclusies uit 2015, toen de bonnetjesaffaire ook al speelde, staan nog steeds overeind: "Het is niet fraai wat er allemaal is gebeurd". Maar daar zijn volgens hem deze week geen nieuwe feiten bijgekomen. Toch zegt hij de afweging van Van der Steur te begrijpen.