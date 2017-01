Australian Open krijgt klassieker Federer-Nadal als climax

De Australian Open krijgt zijn droomfinale tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Doordat Nadal in de halve finales in een hoogstaand duel van vijf uur met 6-3, 5-7, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-4 won van de Bulgaar Grigor Dimitrov, wacht hem in de eindstrijd de confrontatie met Federer.

Federer (17 grandslamtitels) en Nadal (14 grandslamtitels) stonden acht keer tegenover elkaar in een grandslamfinale (6-2 voor Nadal). In de 34 onderlinge duels is Nadal ruim in het voordeel met 23 overwinningen.