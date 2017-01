De oorlog van mijn oma: kleinkinderen over de Holocaust

Wereldwijd worden vandaag de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Precies 72 jaar geleden bevrijdden de Russen concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, dat nu symbool is voor de verschrikkingen van de Holocaust. In Auschwitz kwamen meer dan een miljoen mensen om het leven. In totaal zijn tijdens de oorlog ruim zes miljoen Joden en miljoenen zigeuners, communisten en homo’s vermoord.

Vanuit Nederland zijn 140.000 Joden naar verschillende kampen gedeporteerd. Ruim honderdduizend van hen kwamen nooit meer thuis. Bekijk in onderstaande special het verhaal van zes overlevenden van de Holocaust, verteld door hun eigen kleinkinderen.