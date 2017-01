Wekdienst van 27 januari: dit gebeurde terwijl je sliep

Chileense bosbranden kosten steeds meer mensen het leven

Het dodental van de bosbranden in Chili is opgelopen naar tien. Eén plaatsje in het midden van het land is helemaal verwoest door de vlammen. Het postkantoor, een kleuterschool en ongeveer duizend huizen zijn afgebrand.

Nederlandse bedrijven lopen omzet mis door brexit

De brexit kost Nederlandse bedrijven nu al omzet, dat terwijl de Britten nog moeten vertrekken uit de Europese Unie. Door de onzekerheid over de toekomstige handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa zijn tientallen deals al niet doorgegaan, meldt de belangenvereniging voor Nederlandse exporteurs.