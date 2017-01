VN waarschuwt voor hongersnood in Jemen

In Jemen dreigt een hongersnood. Volgens de VN heeft twee derde van de bevolking humanitaire hulp nodig. De nieuwe gevechten in het land hebben dramatische gevolgen voor de inwoners, zegt de speciale VN-gezant voor Jemen Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Volgens VN-hulpcoördinator Stephen O'Brien hebben 2 miljoen Jemenieten noodhulp nodig om niet te verhongeren. Hij waarschuwt vooral voor het lot van kinderen. Volgens hem sterft elke 10 minuten een kind jonger dan vijf jaar.

Burgeroorlog

Sinds maart vorig jaar is er een burgeroorlog in Jemen. Sjiitische Houthi-rebellen verdreven toen de soennitische regeringstroepen en hebben sindsdien grote stukken land in het noorden van Jemen in handen, waaronder de hoofdstad Sanaa.

De regering wordt gesteund door een coalitie onder leiding van buurland Saudi-Arabië. Die voert bombardementen uit boven Jemen. Volgens de VN heeft de oorlog al aan zeker 10.000 mensen het leven gekost.

Volgens VN-topman O'Brien is de oorlog de belangrijkste aanjager van de voedselnood. De VN-Veiligheidsraad roept daarom alle strijdende partijen op om noodhulp veilig, snel en ongehinderd mogelijk te maken.