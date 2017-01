'Justitie wil crimineel geld in samenleving steken'

Justitie wil in beslag genomen spullen en vermogen van criminelen terugsteken in de samenleving. Dat schrijft het AD. Volgens de krant is het Openbaar Ministerie geïnteresseerd in de manier waarop hun collega's in Italië dat doen.

In Italië krijgen in beslag genomen woningen een maatschappelijke bestemming, schrijft de krant. Zo zouden er al maffiapanden zijn omgebouwd tot bijvoorbeeld bibliotheek. Hoofdofficier Marianne Bloos spreekt in het AD van een prachtig initiatief. "We kijken of er ook in Nederland draagvlak voor is."

Volgens haar is het binnen de huidige wetgeving mogelijk om dit soort initiatieven te ontplooien. Ook zou het de samenleving tonen dat misdaad niet loont.

Record

Vorige week werd bekend dat het OM in 2016 opnieuw een recordbedrag aan crimineel geld heeft afgepakt. In totaal ging het om meer dan 400 miljoen euro; bijna drie keer zoveel als in 2015.