Politie-inval bij Hells Angels: ineens stonden er een paar ninja's

Een man die bij het Haarlemse clubhuis van de Hells Angels was, heeft geen idee waarom de politie het pand vanavond binnenviel. "Ik kwam gewoon lekker een biertje drinken met mijn broeders, toen stonden er ineens een paar ninja's", zegt hij tegen de regionale omroep NH.

De politie viel gisteravond het clubhuis van de Hells Angels binnen en arresteerde negen mannen en een vrouw, die betrokken zijn bij de Haarlemse chapter van de Hells Angels. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Ook in andere steden deed de politie invallen.

De man zegt dat hij hoort bij de motorclub Alcatraz Wanted, een supportclub van de Hells Angels. Hij was aanwezig toen de politie het Haarlemse clubhuis binnenviel. "In een keer werd ik in de boeien geslagen, maar niet meegenomen. Misschien wilden ze alleen weten wie ik was."

Gewoon gezellig

De man is verbaasd over de inval. "Ik snap niet waarom dit gebeurt. Ze bestaan al jaren. Misschien gebeurt dit omdat er een nieuwe burgemeester zit die een statement wil maken."

Volgens hem hebben veel mensen een verkeerd beeld van de Hells Angels. "We drinken gezellig een biertje samen en houden een praatje. Het is niet wat men denkt. Er is niks aan de hand."