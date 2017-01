'Rabobank gaat 10.000 ondernemers met derivatenstrop compenseren'

De Rabobank gaat ongeveer 10.000 ondernemers compenseren die ongeschikte rentederivaten hebben gekocht bij de bank. Dat zegt de verantwoordelijke programmadirecteur van de bank tegen het FD.

Vorig jaar kwamen banken als ING, ABN Amro, SNS en Van Lanschot tot een regeling waarin ze beloofden ruimhartig op te treden bij de compensatie voor ondernemers met ongeschikte rentederivaten.

De Rabobank deed in eerste instantie niet mee aan de regeling, omdat de bank het er niet mee eens was dat alle klanten met een rentederivaat een vergoeding zouden krijgen, zelfs als ze er niet op achteruit waren gegaan. Dat was opvallend, omdat de Rabobank de grootste verstrekker van rentederivaten is. Een paar dagen later schaarde de bank zich wel achter de regeling.

De Rabobank verwacht nu dat de regeling ertoe zal leiden dat ongeveer 10.000 van de 11.500 gevallen gecompenseerd gaan worden. Daarvoor heeft de bank 700 miljoen euro gereserveerd. Het is niet duidelijk of dat bedrag voldoende is.