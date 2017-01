Smartphones en mobiel internet stuk goedkoper

Consumenten zijn steeds minder geld kwijt aan hun smartphone. Het afgelopen jaar daalde de prijs van mobiele telefoons met ruim 12 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De verklaring voor die daling is de opkomst van goedkopere smartphones uit China. Producenten als Huawei, Xiaomi en OnePlus brengen toestellen op de markt die vaak goedkoper zijn dan de smartphones van Samsung en Apple.

Niet alleen telefoons werden goedkoper, ook de abonnementen dalen in prijs. Consumenten zijn er vier procent minder aan kwijt dan een jaar geleden.

Inflatie

Eerder meldde het CBS al dat de prijzen in 2016 het minst zijn gestegen in dertig jaar. De inflatie, dus de algehele stijging van het prijspeil, was vorig jaar maar 0,3 procent.

Naast mobieltjes werden ook energie en financiële diensten goedkoper. Duurder werden onder meer alcoholvrije dranken en rookwaren. Een overzicht van de grootste dalers en stijgers: