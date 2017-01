'Paspoortcontrole in de Thalys, maar nog niet in internationale bus'

Er komt een verplichte paspoortcontrole in de internationale treinen Thalys en Eurostar. Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben dat met elkaar afgesproken, zegt een woordvoerder van de Belgische regering. Eerder was er ook sprake van paspoortcontroles op internationale bussen, maar die komen er voorlopig niet.

De vier landen gaan de komende maanden overleggen met de treinmaatschappijen over de precieze uitvoering van de controles. Halverwege maart moet er een concreet plan op tafel liggen. Dan komen de regeringsleiders in Brussel bijeen.

Wel is al duidelijk dat het niet gaat om identiteitscontroles zoals die aan de grens plaatsvinden, maar om 'confirmiteits-checks', zoals de Belgen ze noemen. Daarbij wordt gekeken of de naam op het paspoort overeen komt met de naam op het vervoersbewijs. Wie dat moet gaan doen ligt nog niet vast, maar wellicht wordt dat een taak van de conducteur.

Terrorisme

De roep om identiteitscontroles in het openbaar vervoer werd luider sinds de terroristische aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. De dader van die aanslag wist met het openbaar vervoer via Nederland, België en Frankrijk naar Italië te reizen, voordat hij door de politie werd doodgeschoten.

Toch gaan de afspraken minder ver dan de Belgische minister Jambon eerder aankondigde. Hij wilde ook paspoortcontroles in internationale bussen. Daarover zijn tussen de landen geen afspraken gemaakt. Er komen ook geen controles in internationale treinen zoals de Benelux-trein.

Een woordvoerder van de Belgische regering zegt dat controles in kleinere treinen moeilijk liggen vanwege Europese afspraken. Controles op bussen volgen misschien later nog, als de proef met controles in de Thalys een succes wordt. "Je moet ergens beginnen. We moeten oppassen dat we niet alles tegelijk willen doen."

Malta

De afspraken werden gemaakt op Malta, op een bijeenkomst van Europese ministers van Justitie. Nederland was daar niet met een minister of staatssecretaris aanwezig, omdat minister Van der Steur bij het Kamerdebat over zijn eigen positie moest zijn. Op Malta was een Nederlandse ambtenaar.

Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de afspraken nog niet bevestigd.