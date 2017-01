Britse premier: 'mislukte' interventies verleden tijd voor VS en GB

De Britse premier Theresa May vindt dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hun belangen in de wereld moeten behartigen, maar niet opnieuw moeten vervallen in "mislukte" militaire interventies "om de wereld naar ons eigen beeld te veranderen". May zei dat tijdens een speech in de VS, waar ze op dit moment op bezoek is.

Volgens haar zijn de dagen voorbij dat landen om die reden kunnen worden binnengevallen, maar voegde er wel aan toe dat de VS en Groot-Brittannië niet "werkeloos moeten toekijken als de dreiging groot is". Ze benadrukte dat de twee landen de handen ineen moeten slaan om opnieuw een leidende rol te spelen in de wereld.