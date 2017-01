Gaviria bezorgt QuickStep derde zege in San Juan

Voor de derde keer in vier etappes mocht de Belgische ploeg van QuickStep juichen in de Ronde van San Juan. Fernando Gaviria won dit keer de massasprint na een rit over 160 kilometer met start en finish in San Martin.

Achter Gaviria noteerde de Italiaan Elia Viviani zijn derde tweede plaats. Nicola Ruffoni vervolmaakte het podium.

Gaviria won ook al de eerste etappe in de Argentijnse provincie. Beide keren werd de Colombiaan perfect afgezet door Tom Boonen. De rollen waren in de tweede etappe even omgedraaid, toen Boonen mocht winnen.

De leiderstrui blijft om de schouders van Ramunas Navardauskas, de Litouwer die woensdag de tijdrit op zijn naam schreef. Bauke Mollema staat tweede op drie seconden van de renner van Bahrein. Vrijdag gaan de renners de bergen in voor de koninginnenrit.