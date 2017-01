AZ neemt het in de halve finales van de KNVB-beker thuis op tegen Cambuur. De andere wedstrijd is Sparta - Vitesse. Dat heeft loting in Arnhem uitgewezen.

De halve finales worden op dinsdag 28 februari, woensdag 1 maart of donderdag 2 maart gespeeld.

AZ of Cambuur is thuisspelende finalist

De winnaar van AZ-Cambuur is in de finale in De Kuip de thuisspelende ploeg en mag in het thuisshirt aantreden.