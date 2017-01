Van Bronckhorst miste de honger bij zijn ploeg

Feyenoord verloor dit seizoen nog niet zo vaak, maar het verlies dat de Rotterdammers donderdagavond moesten slikken bij Vitesse kwam extra hard aan. De 2-0 nederlaag betekende namelijk het einde van het bekertoernooi voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

"Machteloos, dat is een goed woord. Zo voelde ik mij ook", liet de trainer weten na afloop. "We zaten totaal niet in de wedstrijd, ook al geven we in de eerste helft maar één kans weg. Maar in de tweede helft haalden we absoluut niet het niveau wat we willen zien."

Van Bronckhorst wilde zelfs zover gaan om het duel het slechtste optreden van het seizoen te noemen. "Dat kun je wel zeggen. Als je zo dicht bij een hoofdprijs bent, en je laat dit zien... We hebben deze wedstrijd eigenlijk weggegeven."