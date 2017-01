Barcelona wint ook return tegen Real Sociedad

Barcelona heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Copa del Rey. De 28-voudig bekerwinnaar had uit bij Real Sociedad al met 1-0 gewonnen en zegevierde vervolgens in de return thuis met 5-2.

Op een assist van Luis Suárez opende Denis Suárez na een kwartier met een schot in de verre hoek de score, waarna Lionel Messi in de 55ste minuut vanaf de penaltystip de 2-0 op het bord zette. Barça-doelman Jasper Cillessen moest vervolgens vissen op de inzet van Juanmi.

In het laatste halfuur nam Barcelona afstand. De 23-jarige Denis Suárez, die in de zomer van Villarreal overkwam, had afgelopen weekend zijn eerste goal voor zijn nieuwe werkgever gemaakt. Met de 5-2 bracht hij z'n totaal op drie treffers.