Uitstel voor experiment met basisinkomen Terneuzen

Er komt op korte termijn toch geen proef met een basisinkomen voor langdurige bijstandontvangers in Terneuzen. De raad van de Zeeuwse gemeente heeft besloten tot uitstel na kritiek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens het ministerie is een basisinkomen in strijd met de participatiewet.

De gemeenteraad van Terneuzen vergaderde vanavond over de proef. Daarbij zouden twintig bijstandgerechtigden hun uitkering inruilen tegen een basisinkomen van 993 euro per maand, zonder enige verplichting. De gemeente denkt dat zo'n basisinkomen stress vermindert en dat de proefpersonen daardoor gezonder gaan leven en meer gaan meedoen in de samenleving.

Vanochtend bleek dat er in Den Haag bezwaren zijn. De raad wil nu eerst met het ministerie rond de tafel om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een experiment. Een breder plan dat moet leiden tot een gezondere leefstijl van minima is wel aangenomen.