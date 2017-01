Trump: we betalen muur met taks op alle Mexicaanse goederen

President Trump wil een importbelasting van 20 procent op alle goederen uit Mexico invoeren. Met de opbrengsten moet de grensmuur worden betaald, waarvoor hij gisteren een presidentieel decreet tekende.

Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer zei dat Trump het idee heeft besproken met Congresleiders en dat de taks onderdeel wordt van een breder pakket aan belastinghervormingen.

De heffing zou jaarlijks 10 miljard dollar opleveren. "Meer dan genoeg om de muur te bekostigen." De muur langs de grens kost volgens schattingen tussen de 8 en 20 miljard dollar. Spicer wees erop dat 160 landen importgoederen al belasten.

'Wereldwijde recessie'

De aankondiging volgt op het schrappen van een bijeenkomst van de Mexicaanse president Peña Nieto en Trump die stond gepland voor volgende week in Washington. Eerstgenoemde maakte vandaag bekend het bezoek af te blazen.

De twee zouden onder meer spreken over het handelsverdrag NAFTA, in 1994 gesloten tussen de VS, Canada en Mexico. Trump wil dat verdrag aanpassen en heeft gewaarschuwd het op te zeggen als Mexico niet instemt. Het importtarief van 20 procent brengt volgens Latijns-Amerika-correspondent Marc Bessems het einde van NAFTA in zicht.