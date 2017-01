Leden Haarlemse chapter Hells Angels opgepakt

In Haarlem zijn alle leden van het Haarlemse chapter van de Hells Angels aangehouden. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De verdachten werden aangehouden in het clubhuis van de Hells Angels en in woningen in Haarlem en in de gevangenis in Heerhugowaard. Het gaat om negen mannen en een vrouw. De vrouw is geen lid van de motorclub, maar wel verbonden aan het chapter. Het clubhuis is op last van de burgemeester gesloten en het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het pand.