Premier Rutte vindt dat de strijd van minister Van der Steur niet te winnen was. Dat zei hij na afloop van het Kamerdebat waarin Van der Steur zijn aftreden bekendmaakte. Rutte benadrukte dat Van der Steur al eerder vandaag had besloten dat hij na het antwoord van het kabinet in de Kamer zijn ontslag zou aanbieden.

Rutte noemde de manier waarop Van der Steur vertrekt waardig en zei dat hij het afscheid nooit zal vergeten. Volgens de premier heeft Van der Steur zich heel goed verdedigd.