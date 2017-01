Woonboten bij Gennep weer terug op hun plaats

De woonboten op de Paesplas bij Gennep liggen na vijf weken weer op hun plaats. Met een duwboot en een takel zijn de boten teruggeplaatst, meldt 1Limburg.

De woonarken kwamen eind december scheef te liggen toen het waterpeil van de Maas met zo'n drie meter daalde. Dat kwam door een lek in de stuw bij Grave, die was geramd door een Duits binnenvaartschip. Er ontstonden meteen grote problemen, omdat het waterpeil in de Maas snel zakte.

Mobiele dijk

In de aangrenzende Paesplas in het Noord-Limburgse Gennep kwamen achttien woonboten scheef te liggen. Ze waren wekenlang onbewoonbaar en het lukte pas om ze weer horizontaal te leggen toen Rijkswaterstaat een mobiele dijk had aangelegd om de woonboten vlot te trekken.

Het waterpeil steeg, maar nog niet naar de originele hoogte. Daarom lagen de woonboten tijdelijk verder van de kant af. Inmiddels is het waterpeil weer hoog genoeg.