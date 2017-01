Duizenden Belgische forensen in spits vast in treinen

Duizenden treinforensen in België konden in de avondspits ruim een uur geen kant op. Bij Denderleeuw, tussen Brussel en Gent, was een trein stilgevallen met pech. Volgens Vlaamse media kwamen daardoor op de drukke verbinding vijf of zes volle treinen stil te staan. In de treinen zaten zo'n 3000 reizigers. Koud hadden ze het niet, want de stroomvoorziening functioneerde normaal.

Spoorwegmaatschappij NMBS probeerde het treinverkeer om te leiden en stuurde een noodlocomotief. Na een uur kwam het treinverkeer weer op gang.