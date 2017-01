Dozen vol onderduikkaarten gevonden in Friesland

De complete administratie van alle onderduikers uit de Tweede Wereldoorlog in Sneek is ontdekt achter het orgel van een kerk in Burchwert. De papieren zijn gevonden door het historisch centrum Tresoar in Leeuwarden. "Het is een unieke vondst", zegt het centrum tegen Omrop Fryslân.

15.000 kaarten

Het gaat om 15.000 kaarten waarop de gegevens van alle 2000 onderduikers staan. Van elke onderduiker staat de naam en geboortedatum genoteerd, net als het onderduikadres en hoeveel bonnen ze hadden. Na de oorlog zijn deze kaarten verstopt in de kerk van Burchwert.

Otto Kuipers van Tresoar vermoedt dat er ook nog materiaal uit de oorlog bij mensen thuis ligt. De komende tijd worden alle gevonden kaarten gedigitaliseerd. In april komen ze online.