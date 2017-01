Van der Steur: ik wilde Kamer geen informatie onthouden

De opmerking 'zeer kwetsbaar' die Ard van der Steur als Kamerlid maakte in een advies aan minister Opstelten was niet bedoeld om de bedragen uit de Teevendeal aan de Tweede Kamer te onthouden. Dat zei minister Van der Steur in een Kamerdebat over de deal. De Kamer is zeer kritisch over zijn optreden.

"Er staat niet schrappen, maar er staat dat er moet worden gecontroleerd of er later iets anders is gezegd en er staat: 'waarom is dat niet eerder met de Kamer gedeeld?', zei hij. Volgens Van der Steur kun je daar niet uit afleiden dat hij heeft geadviseerd het gedeelte over de bedragen uit de tekst weg te halen. Hij ging er juist van uit dat het gepubliceerd zou worden, zei de minister.

Te makkelijk

Hij herhaalde dat hij als Kamerlid zijn grens tussen zijn rol als medewetgever en als controleur van de regering onvoldoende heeft bewaakt en noemde dat fout. Van der Steur benadrukte dat hij zich daar eerder bewust van had moeten zijn en dat hij zich ook eerder als adviseur had moeten terugtrekken.

Van der Steur benadrukte dat hij alle informatie aan de commissie-Oosting heeft gegeven, die speciaal was ingesteld om de zaak te onderzoeken. "Ik weet dat ik de Kamer moet informeren en ik ken de grondwet, maar we hadden met elkaar afgesproken dat we alle informatie ter beschikking zouden stellen aan Oosting." Veel Kamerleden vinden dat Van der Steur zich er te makkelijk van afmaakt door steeds naar Oosting te verwijzen.