Nieuwe president Gambia wil dat buitenlandse militairen blijven

President Barrow van Gambia heeft de internationale troepenmacht in zijn land gevraagd nog zes maanden te blijven. De hoogste VN-functionaris in de regio bracht die boodschap over aan de Ecowas-landen die de militairen leveren. Ecowas is de organisatie van West-Afrikaanse landen.

Enkele duizenden militairen uit Senegal, Ghana en Nigeria trokken vorige week het land binnen omdat Barrows voorganger Jammeh weigerde te vertrekken. Die verloor in december de verkiezingen, maar wilde met een beroep op stembusfraude de macht niet uit handen geven.

De militairen bewaken strategische plaatsen als het presidentieel paleis in de hoofdstad Banjul, grensovergangen met Senegal en Gambia's haven en internationale vliegveld.