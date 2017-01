Friese inbreker zit urenlang klem in spouwmuur

Een man die zich probeerde te verstoppen voor de politie heeft urenlang bekneld gezeten in een spouwmuur in Vlaardingen. De politie deed een inval in de woning om de inbreker uit Franeker op te pakken. Maar die vluchtte naar het toilet.

Daar wist hij zich in een spouwmuur te wurmen, meldt RTV Rijnmond. Toen de agenten de man niet konden vinden, gingen ze weer weg.

Sloopwerk

Een paar uur later belde de vriendin van de verdachte met de brandweer en de politie, omdat de man niet uit de muur kon komen. De brandweer vond hem ondersteboven in de spouwmuur en moest het nodige sloopwerk doen om hem te bevrijden.

Hij is voor een paar schrammen behandeld in een ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht.

Het gaat volgens de politie om een 24-jarige veelpleger. Hij moest nog een paar maanden zitten. Ook de vrouw is opgepakt.