Peterson verlaat FC Utrecht, Yeini vertrekt bij Vitesse

Heracles Almelo heeft zich per direct versterkt met Kristoffer Peterson. De 22-jarige Zweedse aanvaller komt van FC Utrecht en tekent voor 2,5 jaar bij zijn nieuw club. In het bekerduel met Cambuur van woensdag miste hij de laatste penalty voor FC Utrecht. Nadat Cambuur wel had gescoord, verliet Peterson met gebogen hoofd het veld.

Yeini weg bij Vitesse

Vitesse heeft afscheid genomen van Sheran Yeini. De Israëliër keert terug naar zijn oude club Maccabi Tel Aviv. De 30-jarige middenvelder kwam in 1,5 jaar in Arnhem tot 31 optredens in de hoofdmacht van Vitesse.