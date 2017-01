Haagse politie: geen racistisch geweld tegen juriste

De politie in Den Haag dient een klacht in bij de president van het Internationaal Gerechtshof tegen een Amerikaanse vrouwelijke medewerkster. Zij had de politie beschuldigd van racistisch geweld. De politie spreekt met klem haar verwijt tegen.

De vrouw, een zwarte juriste die werkt bij het Hof, zegt dat de politie haar afgelopen dinsdag op straat en in een politieauto heeft vernederd en mishandeld. Ze heeft op Facebook een lang relaas gezet over de gebeurtenissen die haar naar eigen zeggen hebben opgescheept met zwellingen, bloeduitstortingen en een trauma.

Kruising

De Haagse politie verklaart dat de agenten de vrouw op straat aanspraken, nadat ze een kruising schuin was overgestoken en rakelings aan een passerende bus ontkwam. Volgens de versie van de politie, die een uitgebreide verklaring in het Nederlands en het Engels op internet heeft gezet, kon de vrouw zich niet legitimeren, en liep ze vervolgens weg.

De agenten pakten daarop haar fiets en daarna haar hand. Vervolgens ontstond een handgemeen, dat erop uitliep dat de vrouw in een politiewagen werd afgevoerd naar het bureau. Alles is volgens de politie op beveiligingscamera´s vastgelegd. Die beelden zijn nog niet vrijgegeven.

Geslagen en geboeid

Het relaas van de politie staat haaks op het verhaal van de Amerikaanse. Zij schrijft dat ze niet wist dat ze een verkeersovertreding had gemaakt. Omdat ze alleen het pasje van het Gerechtshof kon tonen, en geen paspoort, zou de politie haar hebben gezegd dat ze onder arrest stond, haar hardhandig tegen de politieauto hebben gezet, hebben geslagen en handboeien hebben omgedaan.

Eenmaal in de auto pakten de agenten haar nog veel grover aan, schrijft ze. In de politiecel zou ze lange tijd geen telefoon hebben gekregen om naar haar werk te bellen om hulp. Uiteindelijk werd ze, na tussenkomst van een collega, vrijgelaten.

De vrouw schrijft op Facebook diep aangeslagen te zijn door het voorval en roept iedereen die geconfronteerd wordt met discriminatie, op zich hardop uit te spreken tegen dergelijk onrecht.

De politie noemt de verwijten van racisme en gewelddadig optreden volstrekt ongegrond. Uiteindelijk heeft de vrouw een proces-verbaal gekregen omdat ze geen paspoort kon tonen. De verkeersovertreding bleef onbestraft.