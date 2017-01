Van der Steur meteen onder vuur in Kamerdebat

In de Tweede Kamer is het debat begonnen over de nieuwe ontwikkelingen rond de Teevendeal. De algemene verwachting is dat het een pittig debat wordt voor minister Van der Steur.

ChristenUnie-leider Segers zei dat het niet meer gaat om het precieze bedrag van de deal met een drugscrimineel, maar om politieke moraal.

Hij vraagt zich af of Van der Steur er als Kamerlid en als adviseur van zijn voorganger als minister niet aan heeft bijgedragen dat de Kamer onvoldoende is geïnformeerd. Segers benadrukte dat de kwestie het vertrouwen tussen Kamer en kabinet raakt. "Het is de vraag of het vertrouwen nog te herstellen is. "

Ongeloofwaardigheid



SP-leider Roemer noemde het debat 'het zesde functioneringsgesprek van Van der Steur. "Hij zal van verschrikkelijk goeden huize moeten komen om het gevoel van ongeloofwaardigheid weg te nemen." Volgens Roemer heeft Van der Steur als Kamerlid het werk van zijn collega's gesaboteerd en heeft hij er als minister over gelogen.

D66-leider Pechtold noemde de taakopvatting van Kamerlid Van der Steur ongekend. Hij wil weten wat de precieze bedoeling van Van der Steur was. Dat Van der Steur zegt dat zijn opmerkingen bij een concept-antwoord op Kamervragen aan de commissie-Oosting waren gegeven, doet volgens Pechtold niet ter zake. De D66-voorman wil ook weten of premier Rutte echt van niets wist. Ook hij vindt dat het een gaat om een kwestie van vertrouwen.

PVV-voorman Wilders zei dat het belangrijkste falen zit bij de premier. Wilders vindt dat hij geen regie heeft gevoerd en dat hij geen gezag heeft. De PVV-voorman noemde de VVD een maffia-partij.