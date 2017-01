Theresa May: VS en de Britten weer samen aan het roer

De Britse premier Theresa May zal in haar speech vanmiddag in Philadelphia voorstellen dat de VS en het Verenigd Koninkrijk de handen ineen slaan om opnieuw een leidende rol te kunnen spelen in de wereld. Volgens Britse media, die al op de hoogte zijn van May's boodschap voor een Republikeins publiek, zal de premier uitgebreid stilstaan bij het 'nieuwe zelfvertrouwen' van de VS onder president Trump en van de Britten vanwege de brexit.

Het Verenigd Koninkrijk is intuïtief en door de eeuwen heen een kosmopolitische natie gebleken die zijn verantwoordelijkheden in de wereld niet uit de weg gaat, zal May haar publiek voorhouden. Zoals de VS en de Britten in het verleden samenwerkten om "het kwaad te verdrijven" , zo is er nu weer een kans om samen een toonaangevende rol te spelen, vindt de premier.

Ontvangst

President Trump bevindt zich ook onder de toehoorders in Philadelphia, de dag voordat hij May in het Witte Huis ontvangt. Premier May is de eerste buitenlandse regeringsleider die een officieel bezoek brengt aan de nieuwe president.

Ze hoopt op Trumps steun bij het aangaan van nieuwe handelsakkoorden, nu het Verenigd Koninkrijk uit de gemeenschappelijke markt van de EU stapt. Trump heeft de Britten eerder geprezen voor hun keuze om de Europese Unie te verlaten.