Jones wil niets weten van strijd met Vermeer

Jones stond in het verleden onder meer onder contract bij Middlesbrough en Liverpool en weet hoe het is om aan te treden in het oudste bekertoernooi van de wereld.

"Als je in Engeland tegen een club uit een lagere divisie speelt, spelen ze totaal anders dan je gewend bent. Het is gewoon vechten en ze proberen het je zo moeilijk mogelijk te maken. In Nederland proberen zelfs de laagvliegers alles voetballend op te lossen."