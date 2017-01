Jong Oranje treft Engeland en Oekraïne in EK-kwalificatie

Jong Oranje is bij de loting voor de kwalificatie voor het EK van 2019 in een groep beland met Engeland, Oekraïne, Schotland, Letland en Andorra. Het is nog niet bekend wie Jong Oranje door de kwalificatiefase moet loodsen.

Art Langeler nam de honneurs waar nadat Fred Grim eind september bij Oranje als assistent van bondscoach Danny Blind aan de slag was gegaan. Onder leiding van Langeler werd gelijkgespeeld tegen Turkije en gewonnen van Cyprus. Jong Oranje wist zich desondanks niet te plaatsen voor het EK van dit jaar in Polen.

"Ik weet nog niet wat ik volgend seizoen ga doen", zei Langeler na het 1-1 gelijkspel in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal in november. "Het is me goed bevallen en het is leuk om bondscoach van Jong Oranje te zijn. We hebben afgesproken om de komende maanden te gaan praten."