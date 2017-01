Lidl roept karaokeset terug die stroomschok kan geven

Klanten van de Lidl die onlangs een karaokeset bij de supermarkt hebben gekocht, kunnen die beter terugbrengen. Door een defect in de stekker van de Karaoke-Set SKSH 15 A1 van het merk Silvercrest kunnen gebruikers een stroomschok krijgen.

De karaokeset is gemaakt door de Duitse firma Targa en werd sinds december verkocht in de Lidl-filialen en online. Het gaat om artikelen met het nummer IAN 279426 (.pdf), dat op een plaatje onder op het apparaat te vinden is.

Volgens een woordvoerder van Lidl is er niemand gewond geraakt door het gebruik van de karaokeset. Klanten die de apparatuur terugbrengen naar de supermarkt krijgen hun geld terug.