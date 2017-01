Waarom doen de dertigers het zo goed in Melbourne?

Oude tijden herleven bij de Australian Open waar de veteranen Roger Federer (35), Stan Wawrinka (31), Rafael Nadal (30), Mirjana Lucic-Baroni (34) en Venus (36) en Serena Williams (35) de boventoon voeren.

Is het toeval dat de dertigers domineren of is er meer aan de hand? Volgens commentator Marcella Mesker heeft het met de professionalisering van de sport te maken. "De verzorging is zoveel beter geworden. Er is meer begeleiding voor de spelers in de vorm van fysiotherapeuten en voedingscoaches. Daardoor kunnen ze zo vijf jaar langer mee dan voorheen."

Rivaliteit

Bovendien houden de oudgedienden elkaar ook scherp volgens Mesker. "Er is natuurlijk die rivaliteit tussen Federer en Nadal, maar vooral ook veel wederzijds respect. Dat heeft een positief effect op hun spel."

"Zo is Federer tijdens zijn revalidatieperiode afgelopen jaar enorm geholpen door de manier waarop Nadal na al zijn blessures steeds weer terug is gekomen op topniveau. Dat gaf Federer houvast. Andersom heeft Nadal in Federer een voorbeeld in hoe je op late leeftijd nog beter kan worden als tennisser."