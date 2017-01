'President Trump gebruikt nog altijd onveilige smartphone'

Terug naar Donald Trump. Vorige week schreef The New York Times dat Trump, vlak voordat hij was beëdigd, zijn telefoon had ingewisseld voor een sterk beveiligde variant. Om welk merk het gaat is niet duidelijk.

Ontevreden?

Blijkbaar is Trump ontevreden over het toestel. Hoe vaak hij zijn oude toestel gebruikt en op welke momenten is niet duidelijk. Volgens de Times belt hij er in principe niet mee. Maar hackers zouden alleen de camera of microfoon hoeven te hacken om waarschijnlijk gevoelige informatie te kunnen horen.

Naast de telefoon zijn er ook zorgen over het Twitter-account van de president. Het is onduidelijk of zijn account gebruikmaakt van tweetrapsbeveiliging, waarbij niet alleen een wachtwoord, maar ook een per sms toegestuurde code nodig is om in te loggen. De afgelopen maanden bleek al dat één tweet van de president het aandeel van een bedrijf de diepte in kan sturen.