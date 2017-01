Regering Bouterse wil via de rechter protest in de kiem smoren

Scholieren, vakbonden of andere boze burgers die de afgelopen decennia de straat op gingen en uiteindelijk Surinaamse regeringen naar huis stuurden. President Bouterse zal er dezer dagen vaak aan terugdenken. Vorig jaar werd een protest van leraren in de kiem gesmoord door te beloven dat er in januari 2017 een loonsverhoging en functie-herwaardering zouden komen. Maar die belofte werd door de regering niet nagekomen. En dus gingen de leraren twee weken geleden opnieuw de straat op.

Het protest, onder leiding van de roemruchte vakbondsleider Wilgo Valies, begon met enkele honderden demonstranten. Intussen groeide de steun aan de leerkrachten en sloten steeds meer scholen hun deuren. De docenten zijn ontevreden en vinden dat de overheid de gemaakte afspraken niet nakomt, ondanks dat die zwart op wit staan. Ze willen meer loon en herwaardering. Geen beloftes, maar concrete oplossingen.

De regering vindt dat er lang genoeg is geprotesteerd, nu er steeds meer lessen uitvallen en scholen sluiten. In een kort geding dat is aangespannen oordeelt de rechter vandaag of de boze leraren weer aan het werk moeten.

Economische crisis

Het gaat op dit moment slecht met Suriname. De prijzen zijn het afgelopen jaar verdubbeld en in veel gezinnen moet de Surinaamse dollar minstens twee keer worden omgedraaid om rond te komen. Ook de overheid zelf heeft moeite om rond te komen met het geld dat er nauwelijks meer is.

Achterstallige lonen, subsidies aan ziekenhuizen, openbaarvervoerbedrijven en bejaardentehuizen worden pas betaald als het water tot de lippen gestegen is en er serieuze acties dreigen. En op die manier is het de regering de afgelopen tijd steeds opnieuw gelukt om rampen te voorkomen en protesten de kop in te drukken.



'Politiek protest'

Bij het lerarenprotest gaat dat minder makkelijk. Het niet nakomen van de eerder gedane belofte heeft kwaad bloed gezet bij een aanzienlijk deel van het docentencorps. Onderhandelingen hebben niets opgeleverd en een tijdelijk loonbod van de regering zijn door de bondsleden verworpen. Zij willen maar één ding, en dat is dat de regering zich aan vorig jaar gemaakte afspraken houdt.