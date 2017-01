Wekdienst van 26 januari: dit gebeurde terwijl je sliep

Brandweer kost Nederlander gemiddeld 63 euro per jaar

De brandweer kostte het afgelopen jaar ruim een miljard euro. Dat komt neer op zo'n 63 euro per persoon, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2005 zijn de kosten voor de brandweer met ruim 40 procent gestegen. De afgelopen jaren is er flink bezuinigd om de kosten binnen de perken te houden. Amsterdammers betalen gemiddeld gezien het meest aan de brandweer: 79 euro per persoon.