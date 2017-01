Weer een debat over de bonnetjesaffaire, en weer wordt het spannend

Minister Van der Steur wacht vandaag opnieuw een zwaar debat in de Tweede Kamer. Hij moet zich nogmaals verantwoorden voor zijn rol als VVD-Kamerlid bij de politieke afhandeling van de Teevendeal.

Van der Steur is te ver gegaan in die rol. Hij bemoeide zich intensief met een brief van zijn voorganger, minister Opstelten. Zelf vindt hij inmiddels ook dat hij daarmee een grens overschreed. Een Kamerlid moet het kabinet controleren. Die taak kan hij niet goed uitvoeren, als hij zich te veel met het werk van een minister bemoeit, erkende hij in een eerder debat over de kwestie.

Nieuwsuur-journalist Bas Haan, die een boek over de afhandeling van de Teevendeal schreef, onthulde maandag dat er een tot nu toe geheime e-mail is opgedoken. Daaruit zou naar voren komen dat de bemoeienis van Kamerlid Van der Steur nog verder ging dan gedacht.

De VVD'er zou minister Opstelten in de mail hebben aangeraden om bepaalde gevoelige informatie over de Teevendeal niet aan de Tweede Kamer te melden. Het ging om cruciale informatie, zoals het bedrag dat met de deal gemoeid was. De Tweede Kamer wilde dat juist heel graag weten.

'Zeer kwetsbaar'

Opstelten schreef in zijn conceptbrief dat het in de herinnering van staatssecretaris Teeven - die de deal in een eerder leven als officier van justitie sloot - om een bedrag van "ongeveer 4,8 miljoen gulden" ging. Van der Steur noemde deze informatie in zijn e-mail "zeer kwetsbaar". Hij was bang dat deze informatie argwaan zou wekken bij Kamerleden. Want als Teeven zich dit herinnerde, waarom was het dan niet eerder aan de Kamer gemeld?

De 4,8 miljoen gulden kwam niet in de brief die uiteindelijk werd verstuurd. Haan concludeert dat Van der Steur ervoor heeft gezorgd dat er cruciale informatie is weggehouden bij de Kamer, terwijl hij die zelf als Kamerlid wel had. Ook zou hij daar later, toen hij minister was, niet eerlijk over zijn geweest. De Nieuwsuur-journalist vindt dat hij heeft gelogen.

Van der Steur zei in een reactie deze week dat hij het debat met vertrouwen tegemoet ziet. Volgens hem is de e-mail niet geheim gehouden. Hij zegt dat die al bij de commissie-Oosting lag, die twee keer onderzoek naar de Teevendeal deed. De commissie maakt in zijn tweede onderzoeksrapport inderdaad melding van de mail. En over de onderzoeken van Oosting is steeds met de Kamer gesproken, aldus Van der Steur.

Maar het blijft natuurlijk spannend. De vertrouwenskwestie ligt op tafel in de Kamer, en dat een kleine twee maanden voor de verkiezingen. De minister zou woensdag op werkbezoek gaan Vught. Dat heeft hij afgezegd, om zich goed voor te bereiden.

Rutte

De vertrouwensdiscussie straalt volgens politiek verslaggever Ron Fresen ook op premier Rutte af. Ook de premier zal vandaag opnieuw vragen moeten beantwoorden. "Rutte heeft steeds gezegd: we hebben niets achtergehouden, de vraag is of dat vol te houden is", aldus Fresen.

Een van de vragen voor Rutte is of de ambtenaren van Algemene Zaken op de hoogte zijn gesteld van geheime stukken over de hoogte van de Teevendeal.

Nieuwsuur-journalist Bas Haan schrijft in zijn boek dat Rutte veel eerder wist van het exacte schikkingsbedrag. In het boek ontkent Rutte dat.

Het debat begint om 14.00 uur en wordt live uitgezonden op Nederland 1 en is ook te volgen via NOS.nl.