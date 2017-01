Doden bij terroristische aanval op hotel Mogadishu

In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker elf mensen omgekomen bij een vuurgevecht tussen politie en terroristen die een hotel hadden bestormd. Er zijn ook zeker vijftig gewonden. Vier aanvallers van al-Shabaab zijn gedood.

Gewapende strijders drongen hotel Dayah binnen, nadat er voor de ingang een autobom was afgegaan. De radicaal-islamitische terreurgroep al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Al-Shabaab, de Oost-Afrikaanse tak van al-Qaida, valt vaak hotels aan waar diplomaten en toeristen komen.

In juni vielen strijders van al-Shabaab het Nasa-Hablod-hotel binnen en vermoordden zeker veertien mensen. Twee weken daarvoor was er een aanval met vijftien doden op het Ambassador-hotel. Troepen van de Afrikaanse Unie proberen al-Shabaab al sinds 2011 te verdrijven, maar de terroristen slagen er telkens weer in aanslagen te plegen.