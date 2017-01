Ruim een derde van de jongvolwassenen rookt

Tegelijkertijd is ruim de helft van de jongvolwassenen geen zware drinker, roker of cannabisgebruiker. Dat is wel nog steeds minder dan bij de 25-plussers: van hen valt ruim twee derde niet voor de drie verleidingen.

Opvallend is dat onder jongvolwassenen cannabis populairder is dan overmatig alcoholgebruik, terwijl 25-plussers vaker te diep in het glaasje kijken dan een joint opsteken.

Daling rokers

Tussen 2001 en 2013 daalde het aantal rokers onder jongeren van 42 naar 32 procent. Nu ligt dat op 36 procent, maar volgens het CBS is niet te zeggen of het aantal jonge rokers weer is gestegen. Het onderzoek wordt namelijk op een andere manier uitgevoerd, waardoor de vergelijking met eerdere cijfers mank gaat.