Fraser hoopt op kans bij Feyenoord, maar nu nog niet

"Toen hij bij het team kwam, was hij direct een van de betere spelers, zo niet de beste. Dus wellicht is hij wel van nature een trainer", zegt hij aan de vooravond van de bekerclash. "Maar van mezelf had ik het helemaal niet verwacht. Juist daarom wil ik graag winnen, om te laten zien dat we stappen maken."

Want hoewel Fraser lekker in z'n vel zit bij Vitesse, heeft hij ook ambities en droomt hij stiekem van een rol als hoofdtrainer in De Kuip. Alleen nu nog even niet. "Zover ben ik nog niet. In de korte tijd dat ik bij Vitesse zit, heb ik wel het gevoel gekregen dat ik eerst hier moet presteren."

Fraser geeft zichzelf de tijd. "Mijn dromen zijn gebaseerd op realisme. Ik zit in een positie dat ik eerst mensen moet overtuigen en pas daarna kan gaan denken aan Feyenoord of misschien het buitenland."