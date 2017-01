'Prachtig en uniek voor Cambuur dit'

De aanvoerder aan de andere kant, Willem Janssen, kon niet anders dan concluderen dat zijn ploeg niet thuis had gegeven. "Het was niet goed genoeg", erkende hij.

"Maar ondanks dat we niet goed spelen, hebben we de kansen gehad om de wedstrijd te beslissen. Omdat we lichtzinnig uit de kleedkamer komen in de tweede helft, moet je hard werken om terug te kom, dat lukte dan ook. En in de verlenging zijn er twee, drie momenten waarop je het moet afmaken."

"Van onderschatting was totaal geen sprake, maar op de een of andere manier was het vandaag niet goed genoeg. En dat op zo'n avond, dat is heel teleurstellend."