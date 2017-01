Real Madrid uitgeschakeld, Atlético wel door

Real Madrid is woensdagavond uitgeschakeld in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De koploper van La Liga kwam op bezoek bij Celta de Vigo niet verder dan een gelijkspel (2-2). Real had het duel in Madrid verloren met 1-2.

Pal voor rust kwam Celta op gelukkige wijze op voorsprong. Madrid-verdediger Danilo zag de bal na een mislukt schot via zijn been in het doel belanden. Na een uur bracht Cristiano Ronaldo de spanning weer terug met een mooie vrije trap. Vijf minuten voor tijd zette Daniel Wass Celta met een schuiver weer op voorsprong, waarna Lucas Vázquez met een kopbal Real nog een beetje hoop gaf. In de extra tijd werd echter niet meer gescoord.