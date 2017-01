Southampton ten koste van Liverpool naar finale League Cup

Southampton heeft zich verrassend geplaatst voor de finale van de League Cup door in twee duels met Liverpool af te rekenen. Na een 1-0 thuiszege werd ook op Anfield Road gewonnen: 0-1.

In de eerste helft was Southampton ook de betere ploeg. Liverpool kon voorin niets uitrichten en had achterin zijn handen vol aan de aalvlugge Nathan Redmond. Na rust dacht Emre Can even dat hij de Reds op 1-0 had gezet. Fraser Forster schutterde bij het houdbare schot van de Turk, maar de Southampton-doelman draaide zich in een flits om en tikte met een fantastische reflex de bal uit het doel.

Liverpools lot werd bezegeld in de extra tijd toen Shane Long een counter verzilverde. Georginio Wijnaldum viel in de 87ste minuut in, maar kon het tij niet keren voor Liverpool. Bij de Saints zat Jordy Clasie negentig minuten op de bank. Virgil van Dijk keek geblesseerd toe.

Hull City - Manchester United

In de finale ontmoet Southampton de winnaar van de wedstrijd Hull City - Manchester United. Die return wordt morgenavond gespeeld. De heenwedstrijd in Manchester eindigde in 2-0.