Evra keert bij Marseille terug in Ligue 1

Na meer dan een decennium in het buitenland keert Patrice Evra terug naar de Franse Ligue 1. De 35-jarige Franse verdediger verruilt Juventus voor Olympique Marseille. Hij tekent een contract voor anderhalf jaar. Bij l'OM speelt ook de Nederlander Karim Rekik, die er een concurrent bij krijgt.

Evra verruilde AS Monaco in januari 2006 voor Manchester United., waarmee hij vijf keer kampioen werd en in 2008 ook de Champions League en de wereldbeker veroverde. Na 8,5 jaar Manchester koos hij in 2014 voor Juventus, waarmee hij twee keer de Italiaanse dubbel pakte.

Dit seizoen kwam Evra nog maar zes keer in actie.