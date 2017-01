Cambuur schakelt Utrecht uit na strafschoppen

Cambuur heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De ploeg rekende woensdagavond na strafschoppen af met FC Utrecht. Ramon Leeuwin, Willem Janssen en Kristoffer Peterson misten vanaf elf meter voor FC Utrecht. De Friese ploeg schaart zich voor het eerst in de clubhistorie bij de laatste vier van het bekertoernooi.

Na negentig minuten was de stand 2-2. FC Utrecht was in een aardige eerste helft door Leeuwin (kopbal) op 1-0 gekomen. Na de rust ontbrandde het duel.

De Friezen kwamen via Erik Bakker (penalty) op 1-1. Het werd 1-2, toen Sebastièn Haller de eigen paal trof en Martijn Barto uit de rebound raak kopte.