Arrestaties na invallen bij extreem-rechts in Duitsland

In Duitsland heeft justitie op twaalf plekken in het land invallen gedaan in verband met een onderzoek naar rechts-extremisten. Er zijn twee mensen opgepakt, onder wie een 62-jarige man die zichzelf voor druïde uitgeeft. Justitie denkt dat zij met nog vier anderen een groep hebben opgericht om aanslagen voor te bereiden op Joden, asielzoekers en de politie.

Bij de invallen zijn wapens, munitie en springstof gevonden. Er waren 200 agenten bij betrokken.

Reichsbürger

Volgens bronnen bij de Duitse inlichtingendiensten zijn de verdachten Reichsbürger. Dat is een groep mensen die het huidige staatsbestel in Duitsland niet erkent, omdat het na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden is opgelegd. Ze willen terug naar de situatie van voor de oorlog.

De beweging ontstond in de jaren 80 en heeft volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een paar honderd aanhangers. Sommigen betalen geen belasting en willen zich alleen met zelfgemaakte papieren legitimeren.