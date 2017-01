Lijstverbinding tussen PvdA en GroenLinks, niet met de SP

PvdA en GroenLinks gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding aan. Dat betekent dat ze mogelijk meer kans maken op een restzetel. Een lijstverbinding met de SP, zoals bij de verkiezingen in 2012, komt er niet.

De SP toonde zich de afgelopen tijd geen voorstander van een lijstverbinding met PvdA en GroenLinks. De partij zag meer in samenwerking via 'concrete voorstellen'. Maar SP-voorzitter en kandidaat-Kamerlid Ron Meyer deed vandaag een oproep aan beide partijen om alsnog een lijstverbinding aan te gaan. Hij verbond daaraan de voorwaarde dat PvdA en GroenLinks dan de VVD moeten uitsluiten als mogelijke coalitiepartner.

"Als ze het echt anders willen, dan moeten ze kiezen", zegt Meyer. "Wij willen niet dat onze stemmen alsnog via een kattenluikje in een rechtse regering met de VVD terechtkomen." PvdA en GroenLinks wijzen de oproep van de SP van de hand.

Kans voorbij

De PvdA zegt in een reactie dat de partij net als in 2012 graag een lijstverbinding met de SP en GroenLinks had willen afspreken, maar dat de SP de kans op linkse samenwerking voorbij laat gaan. "Wij blijven ons inzetten om onze gedeelde idealen te verwezenlijken om samen te werken. Met als doel met de linkse partijen te bouwen aan een toekomst waarin plaats is voor iedereen die iets moois wil maken van Nederland", zegt partijvoorzitter Spekman.

Lijsttrekker Asscher heeft zich eerder al verschillende keren kritisch uitgelaten over de VVD, maar de partij helemaal uitsluiten wil hij niet.

Vermenging

Ook GroenLinks had de voorkeur gegeven aan een lijstverbinding van de drie en zegt daarop steeds te hebben aangestuurd. "Wij vinden een zo groot mogelijk links blok in de Tweede Kamer zo belangrijk dat we dat onvoorwaardelijk willen veilig stellen", zegt partijvoorzitter Marjolein Meijer.

Maar volgens GroenLinks maakt de SP een andere keus door "de lijstverbinding te vermengen met campagnestrategie". GroenLinks benadrukt wel het liefst een progressief kabinet te hebben, bij voorkeur zonder de VVD.