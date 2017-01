Britse 'haktiviste' staat niet alleen in strijd tegen dress codes

De commissie heeft via een online forum 730 klachten geïnventariseerd. "Ik kwam op een ochtend op mijn werk en mijn baas sprak me aan op mijn kleding- en schoenenkeuze. Ik moest er sexy uit zien, en dat betekende dat ik hakken aan moest", zegt een vrouw op het forum.

Ze klaagde bij haar baas, omdat ze voor haar werk de hele dag moet staan en omdat ze de hakken pijnlijk vond. "Toen ik hem vroeg of ik mijn schoenen mocht omwisselen voor platte zolen, antwoordde hij: welke vrouw kan er nou niet op hakken lopen?"

Initiatiefneemster Thorp zegt dat haar petitie in eerste instantie ging over het dragen van hakken, maar is blij dat haar actie heeft blootgelegd hoeveel discriminatie er is op de Britse werkvloer.

En Thorp zelf? Die is van carrière veranderd. Inmiddels is ze actief als actrice, schrijfster en vrouwenrechtenactivist.